PSG - Mercato : Luis Campos pousse 5 joueurs au départ, 2 recrues estivales concernées ?

Déjà lancé sur la préparation du prochain Mercato d'été du PSG, Luis Campos a bien conscience que le fair-play financier ne lui permettrait pas de faire n'importe quoi. Le Portugais, que certains pensent sur la sellette après l'élimination européenne sur le terrain du Bayern, a déjà travaillé sur plusieurs profils de renforts mais aura besoin de liquidités pour financer son plan.

Si l'idée première de Paris est de faire quelques économies (quitte à sacrifier les prolongations de Lionel Messi et Sergio Ramos?) et de vendre en premier lieu les joueurs prêtés (Wijnaldum, Ica rdi, etc.), cela pourrait ne pas suffire à se lancer sur des dossiers très onéreux comme ceux de Bernardo Silva (Manchester City) et Victor Osimhen (Naples).

Bernat, Soler et Ekitike dans la charrette ?

En conséquences, et si l'on en croit L'Equipe, la porte pourrait s'ouvrir sur deux éléments sur lequel Christophe Galtier comptait mais qui se sont avérés décevants sur la saison : Juan Bernat... Et Carlos Soler, pourtant arrivé à la toute fin de l'été en provenance de Valence.

Désireux de laisser davantage d'espace aux jeunes de sa formation (notamment à Warren Zaïre-Emery, passé devant Soler depuis peu), le PSG est aussi lancé dans une réflexion au sujet d'Hugo Ekitike. Concernant l'attaquant prêté par Reims, un point sera fait un peu plus tard dans la saison.