PSG - Mercato : Campos prêt à chiper un crack passé par l’OM et l'ASSE ?

Malgré la prolongation récente de Marquinhos, le PSG estime que sa défense est pour l’instant trop faible. Kimpembe est toujours blessé, tandis que Sergio Ramos n’est pas sûr de rester à Paris la saison prochaine. Les autres défenseurs ne sont eux, pas jugés au niveau, et c’est en ce sens que des renforts se font attendre dans la capitale.

Et pour se faire, Luis Campos se serait engagé sur une piste ambitieuse selon The Sun. William Saliba, en fin de contrat l’été prochain à Arsenal, pourrait être vendu en cas de non-prolongation explique le tabloïde anglais. Le PSG pourrait ainsi profiter de la situation, et tenter de ravir l’ancien stéphanois aux Gunners.

🚨| Arsenal are STRUGGLING to sort out a new contract with William Saliba. PSG are monitoring developments. 🔴 #AFC



(Via: The Sun) pic.twitter.com/62G2NxP6eS