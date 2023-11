PSG - Mercato : Luis Campos se prend un coup de pression en Liga

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

A chaque mercato, la même rengaine. Luis Campos, qui officie au PSG et au Celta Vigo, est attendu au tournant en raison de sa double casquette. Et à chaque mercato, la presse espagnole nous explique qu'il pourrait être débarqué de son poste au sein du club espagnol. Bien entendu, il n'en est rien, à la seule différence que cette fois, le Celta traîne dans les bas fonds de la Liga (18e) et que le travail de Campos est sévèrement critiqué.

3 ou 4 joueurs attendus

Si, à Paris, il est attendu pour régler le cas de joueurs indésirables, et l'on pense notamment au dossier Ekitike, en Espagne le quotidien AS nous informe que le Celta a clairement posé ses exigences : un milieu défensif, un défenseur central, un latéral droit et, sans doute, un buteur capable de remettre le Celta en position de maintien dans quelques mois.

A suivre.

