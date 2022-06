PSG – Mercato : Luis Campos va boucler une nouvelle recrue !

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Luis Campos commence fort le mercato estival du PSG. Quelques jours seulement après avoir été nommé conseiller sportif pour gérer le recrutement du PSG et après avoir bouclé la venue du milieu de terrain portugais du FC Porto, Vitinha, le conseiller sportif a reporté la bataille pour une seconde recrue !

Selon Manu Sainz, Renato Sanches est sur le point de signer son contrat au PSG ! Le club de la capitale aurait remporté la course à sa signature contre l’AC Milan. Son arrivée va venir renforcer le milieu de terrain du PSG pour les prochaines saisons à venir. Le LOSC attend 30 millions d’euros pour laisser partir son joueur.

Renato Sanches está a un paso de firmar por el PSG. El equipo parisino le gana la partida al Milán — Manu Sainz (@Manu_Sainz) June 18, 2022

Pour résumer Après avoir levé la clause libératoire de Vitinha, Luis Campos a quasiment bouclé sa seconde recrue de l’été. Renato Sanches est sur le point de signer son contrat au PSG au lieu de rejoindre le club italien de l'AC Milan.

Adam Duarte

Rédacteur