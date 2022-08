PSG - Mercato : Luis Campos veut faire un sale coup au FC Barcelone

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Lukaku, une idée qui fait son chemin

Si la rumeur lancée par le Times se vérifie, ce serait une nouvelle étape de franchie dans la guerre que se livrent le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain. Devenus ennemis jurés depuis que le Qatar a pris possession du club de la capitale après avoir été sponsor du club catalan, les deux clubs s'échangent des mauvais coups, avec un avantage certain pour Paris, qui a chipé Neymar et Lionel Messi à son ennemi.

Cet été, plutôt qu'un joueur, le PSG pourrait chiper une cible aux Blaugrana. Cette cible, c'est Bernardo Silva. Le milieu portugais de Manchester City est l'objectif numéro un de Xavi. Mais le FCB n'a pas les moyens de payer les 70 M€ attendus par les Citizens, alors que le Portugais veut venir. Paris tente sa chance, d'autant que c'est désormais Luis Campos qui préside à sa destinée sportive, un Campos qui avait fait venir Silva à l'AS Monaco. Mais City, dont les propriétaires (l'émirat d'Abou Dabi) sont de grands rivaux du Qatar, accepteront de céder l'un de leurs joyaux à Paris...