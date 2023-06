PSG – Mercato : Luis Campos vise un gros coup, l'Arabie Saoudite contrarie ses plans

Zapping But! Football Club PSG - Mercato : Paris répète-t-il déjà les mêmes erreurs ?

Alors que le PSG a déjà dépensé 60 M€ pour la venue de Manuel Ugarte (Sporting), Luis Campos est désormais focalisé sur l'idée de boucler la venue d'un maximum de joueurs libres. Une option stratégique en vue de la suite du Mercato. En effet, comme le rapporte Le Parisien, Paris envisage de garder un maximum de liquidités en vue de réaliser un ou deux gros coups dans le secteur offensif plus tard dans le marché. Luis Campos a d'ailleurs deux noms en tête pour ça : Victor Osimhen - qu'il ne désespère pas d'arracher à Naples malgré les refus répétés du président De Laurentiis qui a fixé la barre à 130 M€ - et Bernardo Silva (Manchester City, 29 ans), ouvert à un nouveau challenge et qu'il voit comme le remplaçant idéal de Lionel Messi derrière Kylian Mbappé.

Paris prêt à offrir 70 M€ à City pour Bernardo Silva mais...

Comme le rapporte le journaliste turc Ekrem Konur, le PSG planifie de faire une offre de 70 M€ plus tard dans l'été pour convaincre Abou Dhabi de laisser filer son stratège portugais. Cependant, sur ce dossier, il faudra faire face au club saoudien d'Al-Tai, également en contact avec l'entourage de l'ancien Monégasque. Pour les dirigeants de City, vendre Bernardo Silva au Qatar ou aux Saoudiens reviendrait néanmoins à choisir entre la peste et le choléra. Les négociations s'annoncent d'ores et déjà particulièrement serrées.

?Saudi Arabian club Al-Tai, the Portuguese star Bernardo Silva Manchester City's player you are dealing with. ?￰゚ヌᄍ?#MCFC #الطائي pic.twitter.com/zb2QlVmpA1 — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) June 9, 2023

Pour résumer Si Luis Campos rêve de faire de Bernardo Silva (Manchester City) son gros coup de l'été pour remplacer Lionel Messi au PSG, la venue du Portugais ne s'annonce pas simple. Un club d'Arabie Saoudite se serait mis en tête d'attirer l'ancien Monégasque.

Alexandre Corboz

Rédacteur