PSG - Mercato : Luis Enrique a pris une décision révolutionnaire pour ses futures recrues

Zapping But! Football Club PSG : Kolo Muani, Osimhen, Kane...Quel numéro 9 pour Paris ?

Et si le PSG changeait de formule ? Ne s'attaquait plus aux stars du football mondial afin de gagner, enfin, la Ligue des Champions ? Franchement, on en doute, les moyens des dirigeants Qataris leur permettant toutes les folies. Pourtant, et selon les premières informations qui émanent, le nouvel entraîneur parisien, Luis Enrique, a bel et bien l'intention de changer les choses.

Jeunes à fort potentiel

Son projet ? Rebâtir de fond en comble et, surtout, s'appuyer sur des jeunes à fort potentiel avec quelques cadres assez solides. Pourquoi pas ? Seule certitude, si l'Espagnol ne remporte pas de titres, il suivra le même chemin que ses prédécesseurs et prendra la porte.

⚡️FLASH ZONE ⚽️



Luis Enrique veut que le PSG démarre une nouvelle ère. Si Doha a pensé à lui, c’est non seulement car il sait gérer des égos et qu’il a de la poigne, comme il l’a démontré à Barcelone, mais aussi et surtout car Doha a énormément apprécié son travail avec les… pic.twitter.com/fUYnIHk6D4 — SPORTS ZONE (@SportsZone__) July 3, 2023

