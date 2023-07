PSG - Mercato : Luis Enrique a réclamé la venue d'un cadre du Real Madrid 

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Alors que le PSG cherche bel et bien un numéro 1 bis à mettre dans les pattes de Gianluigi Donnarumma, de nombreuses rumeurs circulent... Y compris sur le fait que le club de la Capitale serait prêt à une folie pour aller chercher un véritable cador. La fiche du PSG sur But! Football Club Luis Enrique aurait réclamé … Thibaut Courtois ! Alors que les pistes David de Gea (ex-Manchester United) ou Hugo Lloris (ex-Tottenham) semblaient jusqu'à présent les plus prestigieuses aux côtés du marocain Yassine Bounou (FC Séville) ou encore Diogo Costa (FC Porto), le média ibérique Defensa Central lâche une bombe assurant que Luis Enrique lui-même aurait réclamé la signature du mur belge du Real Madrid : Thibaut Courtois (31 ans). La piste paraît quand même hautement improbable tant Courtois semble aujourd'hui précieux et intouchable chez les Merengue où il est sous contrat jusqu'en juin 2026. Etant donné qu'il est largement en position de force dans le dossier Mbappé, on voit mal le Real Madrid offrir son dernier rempart dans l'échange incluant le Français alors que Florentino Perez n'entend pas non plus inclure Rodrygo Goes, pourtant moins important, dans un tel deal... Podcast Men's Up Life Pour résumer Selon Defensa Central, Luis Enrique souhaiterait la venue de Thibaut Courtois (Real Madrid, 31 ans) au PSG. Même dans le cadre d'un deal pour Kylian Mbappé dès cet été, il est toutefois assez peu probable que la Maison blanche ne lâche son dernier rempart.

Alexandre Corboz

Rédacteur