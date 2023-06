PSG : Luis Enrique jette un grand froid à Paris

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Les étés se suivent et se ressemblent au PSG. L’année dernière, le club de la capitale avait mis un peu de temps avant de choisir Christophe Galtier pour remplacer Mauricio Pochettino sur son banc de touche. Bis repetita cette fois-ci, avec l’arrivée de Luis Enrique qui prend plus de temps que prévu. Selon L’Équipe, le PSG n’annoncera en tout cas pas son nouvel entraîneur avant début juillet. Comme déjà expliqué cette semaine, une annonce la semaine prochaine apparaît, à ce jour, plus probable. En revanche, il ne peut pas être écarté que soit communiquée d’ici là la rupture de la collaboration avec Galtier si les négociations finissent enfin par aboutir.