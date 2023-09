PSG - Mercato : Luis Enrique pousse Mbappé vers le Real Madrid

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Kylian Mbappé a vécu la soirée contrastée que nombre d'autres grands buteurs ont connu par le passé. Car la joie d'un doublé a été ternie par la déception de la défaite face à l'OGC Nice (2-3). L'attaquant a égalé sa meilleure entame de saison (7 buts en 4 matches) mais le PSG connaît son pire départ en championnat depuis 13 ans et donc l'arrivée des Qataris. VOIR AUSSI : TOUTE L’ACTUALITÉ DU PSG Un début de saison raté qui ne va pas l'inciter à prolonger Pour les médias espagnols, il ne fait aucun doute que ces 8 points en 5 matches sont un argument massue incitant Mbappé à ne pas prolonger avec le PSG. La méthode Luis Enrique met du temps à porter ses fruits et cela devrait dissuader l'attaquant de poursuivre l'aventure dans la capitale. Tout bénéf pour le Real Madrid, qui attend janvier 2024 avec impatience pour lui faire signer un pré-contrat en prévision d'une arrivée en juin prochain. Le calendrier du PSG pour la saison 2023-24 🔥 Problemas para #Mbappé en el #PSG: el #RealMadrid se frota las manos



⏳ El astro parisino de 24 años termina contrato en nueve meses y la situación es más que turbulenta en la capital de #Franciahttps://t.co/CvtoaGzbJJ — Bernabéu Digital (@BernabeuDgt) September 16, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Battu par Nice (1-3) vendredi soir au Parc des Princes, le PSG réalise son plus mauvais départ en Ligue 1 depuis 13 ans. La presse espagnole estime que cela ne risque pas d'inciter Kylian Mbappé à prolonger avec le club de la capitale et donc que cela le pousse vers le Real Madrid.

Raphaël Nouet

