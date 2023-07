PSG - Mercato : Luis Enrique prend un stop par une pépite du LOSC !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Leny Yoro ne veut pas brûler les étapes. À seulement 17 ans, le jeune défenseur central a impressionné la saison passée sous le maillot du LOSC. Avec 13 matchs disputés en Ligue 1, l'espoir des Dogues s'est rapidement fait une place dans la rotation de l'équipe de Paulo Fonseca, profitant aussi de nombreuses blessures dans le secteur. Forcément, le club lillois sait qu'il possède un diamant brut entre les mains et ne souhaite pas le céder de sitôt. Cela tombe bien, le principal intéressé ne se verrait pas quitter le Nord de la France dès cet été.

L'Europe va se l'arracher

Convoité par le Real Madrid, le Bayern Munich mais aussi le PSG, Yoro devrait rester au moins une saison de plus à Lille, indique le journaliste de RMC Fabrice Hawkins. Le LOSC aimerait d'ailleurs prolonger son contrat qui court jusqu'en juin 2025. Nul doute que l'international français U19 rapportera gros à son club formateur, reste à savoir quand. Paris et les autres cadors européens devront encore attendre si les Dogues campent sur leur position dans ce dossier. Une bonne nouvelle pour Fonseca et la "Ligue des Talents".

❗️ Leny Yoro va rester à Lille cette saison 🔒



Plusieurs clubs prestigieux ont pris des renseignements sur la situation du défenseur de 17 ans. Le Bayern Munich, le Real Madrid, le PSG.



➡️Le LOSC veut le prolonger ✍️ pic.twitter.com/5Kfw1MeYQa — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) July 19, 2023

