PSG Mercato : Luis Enrique, un frein à l'arrivée de Jadon Sancho ?

En contacts depuis plusieurs semaines, le PSG et Jadon Sancho n'ont toujours pas conclu. Et à en croire le journaliste anglais Duncan Castles, il semblerait qu'il y ait peu de chances que ce soit le cas. Sans parler du fait que l'ailier s'est rabiboché avec le manager des Red Devils, Erik ten Hag, qui compte sur lui pour le Community Shield contre City, où il lui manquera pas moins de six joueurs.

Luis Enrique s'interroge sur son état d'esprit

Duncan Castles assure que l'arrivée de Sancho fait débat au sein du PSG. Luis Enrique se poserait des questions quant à son état d'esprit et aussi à sa capacité à s'intégrer au sein de son schéma tactique. Des interrogations qui en disent long sur l'état d'esprit de l'Espagnol, visiblement pas emballé à l'idée de voir débarquer l'Anglais qui lui a fait des misères en demi-finales de Champions League...

Inscrivez-vous chez Genybet pour bénéficier de 250€ de bonus de bienvenue !

Une inscription, 2 bonus : 1 bonus hippique de 200€ et un bonus sport de 50€ en Freebets. Challenge Euro : gagner jusqu'à 300€ de Freebets en relevant 24 défis. Nouveauté : le cashout et le multiboost sont désormais disponibles. Voir conditions sur le site.

• Tottenham agree record Solanke deal

• PSG discuss Sancho switch

• De Ligt, Mazraoui to fix Man Utd's defence?

• Omorodion in, Gallagher out

• Man City sell well

• Arteta's killing season

• Zubimendi enough for Liverpool?

• Fullkrug genius

• Madrid's Champions League

•… pic.twitter.com/xaQwpawX6N — Duncan Castles (@DuncanCastles) August 9, 2024