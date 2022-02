PSG - Mercato : Macron prêt à trahir l'OM pour détourner Mbappé du Real Madrid !

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

C'est une annonce étonnante que livre le quotidien espagnol El Mundo ce jeudi : le Président de la République, Emmanuel Macron, et l'un de ses prédécesseurs, Nicolas Sarkozy, font pression pour que Kylian Mbappé prolonge au PSG. Une surprise car l'actuel chef de l'Etat est un grand supporter de l'Olympique de Marseille. Mais il est également assez proche de Mbappé, à qui il a notamment demandé de s'engager dans la lutte contre le covid. Selon El Mundo, il serait en contact avec l'attaquant et lui demanderait de prolonger à Paris.

Nicolas Sarkozy, l'homme qui a offert le PSG et la Coupe du monde 2022, est également sur le coup, mais cela étonne moins. Lui aussi est en contacts avec la famille Mbappé et lui aussi tient à voir le natif de Bondy rester dans la capitale. Ce lobbying s'explique par le prestige que la présence du champion du monde offrirait à la Ligue 1 s'il restait. Aux dernières nouvelles, les Mbappé ont bien discuté avec le Real Madrid mardi soir après le match mais il n'y aurait rien de signé. Le PSG aurait encore l'espoir de le garder, en lui offrant un contrat à courte durée et le meilleur salaire du club. Pour ce qui est d'être le centre du projet sportif, ce qui est la priorité du joueur, pas de souci à se faire : il y est déjà grâce à ses performances époustouflantes depuis le début de la saison.

