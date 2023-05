PSG - Mercato : Malcom évoque un transfert au PSG et regrette le FC Barcelone de Messi

Ancien joueur des Girondins de Bordeaux et du FC Barcelone, Malcom (Zenith Saint-Pétersbourg, 26 ans) est revenu dans le dernier numéro de Onze Mondial sur sa vraie-fausse signature au PSG l'hiver dernier où il était pressenti pour renforcer les couloirs offensifs suite au départ de Pablo Sarabia.

« Il y a eu un intérêt, des discussions, malheureusement ça ne s’est pas décanté. Mais je vais continuer à travailler, d’ailleurs je réalise une très bonne saison, on verra ce qui va se passer à l’avenir. Et si ça ne se fait pas, je resterai heureux au Zenit. Si les discussions continuent, je n’en sais rien. Mon futur, c’est le travail de mon agent. Je sais qu’il s’occupera bien de ma situation. Moi, je me concentre uniquement sur le football. Une attaque Mbappé – Malcom ? Ce serait beau à voir c’est clair ! Mais d’abord, je dois penser à mes coéquipiers ici car ce sont des cracks aussi. »