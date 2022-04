PSG - Mercato : Marquinhos a une volonté forte pour son avenir

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Marquinhos a accordé un entretien au Canal Football Club, diffusé hier, dans lequel le Brésilien (27 ans) évoque notamment sa saison, son match retour raté en C1 à Madrid, mais aussi son avenir. Arrivé à Paris en 2013, le capitaine du PSG a soutenu qu'il ne se voyait pas ailleurs.

« Aujourd’hui non, je ne veux pas partir, a-t-il confié. Au début, j’ai eu un moment où j’étais intéressé, je ne jouais pas beaucoup. Mais depuis, j’ai toujours eu la tête ici, au PSG. On connaît le foot : un jour le club peut ne plus te vouloir. Aujourd’hui je ne pense pas à partir. Si c’est possible de faire toute ma carrière ici, ça me va très bien ». Une vraie déclaration d'amour !

Laurent HESS

Rédacteur