PSG - Mercato : Marquinhos interpelle Leonardo sur 2 dossiers chauds

Football Club PSG : le Parc des Princes, une forteresse devenue vulnérable

Ce matin, Téléfoot a consacré une partie de son émission à Marquinhos, capitaine d'un PSG qui jouera gros mardi soir en 8es de finale de la Champions League contre le Real Madrid. Au club depuis 2013, le défenseur brésilien fêtera une décennie sous les couleurs rouge et bleu, lui qui est adoré des supporters. La preuve, à chaque fois que ces derniers sont en conflit avec les dirigeants, comme vendredi, ou un joueur, comme lorsque Neymar a voulu partir en 2019, c'est lui qu'ils mettent en avant, via une banderole ou un tifo.

De quoi lui donner envie de rester encore longtemps, comme il l'a déclaré à l'émission de TF1 : « Prolonger ? J’espère ! Mon envie, c’est de rester. Je suis bien ici. J’ai encore de l’envie, de l’énergie pour amener le PSG le plus haut possible. Mon histoire n’est pas finie encore, j’espère qu’on va avoir un accord pour la prolongation ». Il a pourtant signé un nouveau bail il y a seulement deux ans mais, visiblement, le joueur de 27 ans veut terminer sa carrière dans la capitale.

Et quitte à être là longtemps, il aimerait être entouré des meilleurs, à l'instar de Kylian Mbappé : « S’il peut devenir le plus grand de l'histoire du PSG ? Oui, c’est déjà l’un des plus grands. Si je veux qu'il reste ? Bien sûr. C’est un joueur très important pour nous, il le sent sur le terrain. Je ne sais pas sa décision aujourd’hui ».