PSG Mercato : Marquinhos poussé dehors, rebondissement pour l’avenir de Campos !

Coup de tonnerre pour Marquinhos (30 ans) ! Après onze ans de bons et loyaux services, le capitaine du club de la capitale serait poussé dehors par le PSG !

« Entre le PSG et le Brésilien, l'avenir pourrait se faire séparément, avance PSG Inside Actus. La direction parisienne veut réellement faire table rase du passé et s'orienter vers des joueurs d'avenir, pouvant s'inscrire dans la durée au Club. Le Brésilien est très apprécié au Club, mais la nouvelle stratégie de Campos et Luis Enrique chamboule les plans du capitaine de Paris. »

En cas de départ, celui-ci n’arriverait qu’à partir de l'été 2025 ou 2026. De son côté, le suiveur du PSG affirme que Luis Campos va continuer à Paris et pourrait être augmenté au niveau salarial. Le technicien portugais est apprécié en haut lieu et a eu une réunion constructive récemment avec Nasser al-Khelaïfi et tous les membres de la cellule de recrutement du club.

