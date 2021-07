PSG - Mercato : Icardi sur le départ, Wanda Nara fait ses valises

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Buteur face au Mans (4-0) puis contre Chambly (2-2) lors des deux premiers matchs de préparation du Paris Saint-Germain, Mauro Icardi, dont l'option d'achat de 50 millions d'euros a été levée l'année dernière par le PSG, est annoncé sur le départ cet été. Un retour en Italie est notamment évoqué.

Pendant ce temps-là, sa compagne et agent, Wanda Nara, était en vacances à Ibiza, en Espagne, depuis le début de la semaine. Mais comme on peut le voir sur sa dernière photo Instagram, la sulfureuse argentine a fait ses valises et a quitté l'archipel des Baléares. Mais elle a laissé planer le doute quand à sa future destination.