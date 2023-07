PSG - Mercato : Mbappé a déjà joué au Real Madrid !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Un départ de Kylian Mbappé au Real Madrid est envisagé, tout comme l’été dernier. Mbappé rêve du Real et réciproquement. Si rien n’est fait pour le moment, l’arrivée potentielle de Mbappé au Real ne serait finalement qu’un retour à Madrid.

Mbappé a déjà joué au Real Madrid avec Hakimi

Amis et coéquipiers inséparables au PSG, Mbappé et Hakimi se connaissent depuis bien plus longtemps en réalité. Les deux hommes ont déjà joué ensemble… au Real Madrid. En effet, le journal espagnol Revelo nous apprend que Kylian Mbappé a disputé un match avec le maillot blanc sur les épaules à l’âge de 13 ans. Son coéquipier sur le côté droit était alors Achraf Hakimi ! Mbappé pourrait signer son retour cet été au Real Madrid…

