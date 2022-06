PSG - Mercato : Mbappé a encore donné son feu vert pour contrarier le Real Madrid

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Le grand ménage de printemps n’a pas encore eu lieu au PSG. D’après L’Équipe, Leonardo attend toujours qu’on lui signifie son départ et son successeur désigné, Luis Campos, n’a pas été encore intronisé malgré sa présence physique actuelle à Doha. En attendant, le PSG vient de sécuriser un de ses meilleurs éléments de la saison 2021-2022.

Hier, le club de la capitale a communiqué qu’il avait levé l’option d’achat de Nuno Mendes auprès du Sporting Portugal. Pour enrôler définitivement le latéral portugais de 19 ans, qui s’est engagé jusqu’en 2026, le PSG a versé un peu plus de 35 M€ pour devancer le Real Madrid. Sport Bild assure qu’une autre recrue intéresse les deux clubs rivaux : Sadio Mané (30 ans).

L’attaquant de Liverpool serait un candidat au départ, Jürgen Klopp ayant d'ailleurs déjà approuvé une vente potentielle estimée à 35 M€. Le Bayern Munich aussi serait entré dans la danse mais serait confronté à la concurrence du PSG, capable de renchérir son offre et qui pourrait compter sur le feu vert de Kylian Mbappé pour l’attirer dans la Ville Lumière...

