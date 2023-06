PSG - Mercato : Mbappé a fait une promesse à Pérez, la date de son arrivée au Real Madrid connue

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Présent à Roland-Garros pour assister au 23e titre en Grand Chelem de Novak Djokovic, Kylian Mbappé a rejoint le rassemblement de l’équipe de France à Clairefontaine pour les deux prochains matches des Bleus. En parallèle, son avenir fait toujours autant parler en coulisses.

Mbappé, premier Galactique du nouveau Bernabeu ?

As a remis une pièce dans la machine dans son édition du jour en assurant que l’attaquant du PSG était bel et bien « sur la feuille de route du Real Madrid à l’horizon 2024. Au-delà d’Harry Kane et d’Erling Haaland, Florentino Pérez voit Mbappé comme le premier Galactique de son nouveau grandiloquent lié au nouveau stade Santiago-Bernabeu.

Pour résumer Kylian Mbappé, qui arrive en fin de contrat en juin 2024 au Paris saint-Germain, aurait fait une promesse de taille à la direction du Real Madrid en vue d’un départ dans un an. Florentino Pérez a déjà un projet pour lui.

