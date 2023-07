PSG – Mercato : Mbappé à Liverpool, Jürgen Klopp en rigole !

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Alors que le Real Madrid s’est fixé une deadline au 12 août prochain pour trancher l’avenir de Kylian Mbappé, l’attaquant du PSG serait aussi dans le viseur de Liverpool. Le Daily Mirror soutenait ce week-end que le club anglais avait entamé des discussions avec le PSG. Questionné sur cette rumeur, l’Allemand a confié au micro de Sky Germany .

« Le cadre financier ne nous convient pas du tout »

«On en rigole ! Je peux dire que je pense que c’est un très bon joueur. Mais le cadre financier ne nous convient pas du tout. Pour autant que je sache, il n’y a rien à faire. Mais il est possible que quelqu’un d’autre au club prépare quelque chose et veuille me surprendre. Après, cela ne s’est pas produit depuis que je suis ici et ça fait 8 ans. Ce serait la première fois!» Fin de la piste, donc, à priori...

(avec Foot Mercato)

