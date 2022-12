PSG - Mercato : Mbappé a tenté de ferrer une star indésirable du FC Barcelone !

Grosse révélation du Parisien ce vendredi. On se souvient qu'à l'hiver 2019, alors que l'Ajax Amsterdam réalisait une saison phénoménale qui allait s'arrêter en demi-finales de la Champions League avec une élimination crève-cœur face à Tottenham, ses meilleurs joueurs étaient très courtisés. Notamment Frenkie De Jong. Le FC Barcelone avait une longueur d'avance mais le PSG avait réalisé un retour en force et, en janvier de cette année-là, avait été tout proche de signer le milieu de terrain. Mais les dirigeants blaugranas s'étaient rendus à Amsterdam pour reprendre la main et étaient parvenus à s'attacher ses services.

Le Parisien révèle que c'est Kylian Mbappé qui a fait office de VRP pour le club de la capitale, en contactant lui-même De Jong. Il lui aurait demandé d'attendre la fin de saison pour faire son choix (car le PSG ne pouvait pas investir en janvier...), d'être patient et d'écouter toutes les offres. L'attaquant a vendu un beau projet au Néerlandais, qui a vraiment hésité. Jusqu'à ce que les dirigeants barcelonais viennent à sa rencontre. Mais la morale de l'histoire, c'est que Kylian Mbappé n'a pas attendu d'avoir plus de pouvoirs après sa prolongation en mai pour peser sur le recrutement du PSG !

