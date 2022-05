PSG - Mercato : Mbappé a tranché son avenir, la vraie raison de sa visite à Madrid dévoilée

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

On comprend que Kylian Mbappé (23 ans) s'agace d'évoquer son avenir constamment dans les médias mais il ne fait rien non plus ou presque pour enterrer le sujet. Hier, c’est ainsi de lui-même qu’il s’est rendu à Madrid en compagnie de son grand ami Achraf Hakimi, son coéquipier marocain formé au Real.

La raison de cette visite ? Plusieurs éventualités ont été avancées ces dernières 24 heures mais le journaliste d’ESPN Rodrigo Faez croit savoir que cette celle-ci était une idée personnelle de l’attaquant du PSG dans le seul but de mieux connaître la ville madrilène.

« Je ne crois pas qu’il soit venu dans le but de provoquer qui que ce soit, estime Edu Aguirre sur le plateau d’El Chiringuito. Je pense juste qu’il est venu à Madrid pour accompagner Hakimi, son meilleur ami dans le vestiaire parisien. » Pour Marca, tout est limpide : Mbappé a informé la semaine dernière les dirigeants du Real Madrid que rien n’avait changé au sujet de son envie d’y signer libre cet été. Josep Pedrerol affirme même que les dirigeants de la Casa Blanca ont été surpris de le savoir hier dans la capitale espagnole, estimant sans doute qu'il s'agissait d'un dossier déjà bouclé.

🚨🥇| Mbappe's trip to Madrid is a PERSONAL trip. He wants to know the city perfectly. @RodrigoFaez — Madrid Xtra (@MadridXtra) May 9, 2022

Pour résumer En visite à Madrid ce lundi en compagnie de son grand ami Achraf Hakimi, Kylian Mbappé (PSG, 23 ans) a peut-être profité de son escapade ibérique pour faire avancer son avenir. En Espagne, on en sait plus sur le sujet...

Bastien Aubert

Rédacteur