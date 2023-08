PSG - Mercato : Mbappé a trouvé une solution à 150 M€ pour ne pas froisser le Real Madrid !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Réintégré au groupe de Luis Enrique après des discussions jugées constructives avec sa direction le week-end dernier, Kylian Mbappé se retrouvait dans une situation intenable. D'un côté, le PSG le pressait de prolonger son contrat ; de l'autre, le Real Madrid le menaçait de lui fermer définitivement la porte s'il le faisait. Comment le natif de Bondy allait-il pouvoir s'extraire de cette impasse sans froisser personne ?

Mbappé va s'assoir sur ses primes

L'Equipe apporte la réponse ce mardi. Il ne serait toujours pas question d'une prolongation à Paris pour le clan Mbappé. Mais en s'asseyant sur les primes monstrueuses promises par sa prolongation de contrat en mai 2022, le PSG pourrait économiser entre 100 et 150 M€, soit à peu près ce qu'il aurait pu espérer récupérer s'il l'avait vendu cet été. Ainsi, tout le monde est content : le club de la capitale récupère une partie de sa mise (et ne sera donc pas contraint de licencier du personnel), Kylian Mbappé sera bien libre en juin 2024 et le Real Madrid pourra le recruter gratuitement. Enfin, pas tout à fait, puisqu'il lui versera une énorme prime à la signature. Mais au moins, toutes les parties ressortent satisfaites de cet été éreintant !

Voici les unes du journal L'Équipe du mardi 15 août 2023 : https://t.co/s8SKqdzCSw pic.twitter.com/raJXf7wxA9 — L'ÉQUIPE (@lequipe) August 15, 2023

