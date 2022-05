PSG : Mbappé asticote Benzema, l’attaquant du Real Madrid veut en découdre !

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Kimpembe espéré en Premier League, De Vrij et Koulibaly en attente

En France, Kylian Mbappé (23 ans) a obtenu une mention pour son grand oral d’hier. Jouant sur la fibre patriotique, l’attaquant du PSG a su charmer son auditoire après sa prolongation jusqu’en juin 2025. Vu d’Espagne, ce discours n’a convaincu personne à Madrid. Les Madrilènes se sentent encore lésés après son retournement de veste et lui en veulent. Karim Benzema (34 ans) en premier lieu.

« J’ai vu que plusieurs joueurs du Real Madrid ont publié des choses mais il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour comprendre que cela vient d’en haut, a-t-il expliqué. Mais évidemment, quand je serai en sélection française, je m’expliquerai avec Karim parce que nous avons une bonne relation lui et moi. »

Si Mbappé aurait pu en rester là, une petite phrase glissée après coup à TNT Brésil a provoqué un tollé en Espagne puisqu'il a sciemment évité de donner le nom de Benzema comme favori au prochain Ballon d’Or : « Il y a beaucoup de prétendants... » Au courant de toute cette histoire, KB9 serait agacé au plus haut point. « Mbappé a trahi Benzema, a assuré hier soir Paco Buyo dans l’émission El Chiringuito. Il ne pourra plus jamais jouer au Real Madrid et je peux vous dire que Benzema et compagnie ont déjà très envie de croiser de nouveau le fer avec le PSG... »

🪙MBAPPÉ EVITA 'DARLE el Balón de ORO a BENZEMA.



🙄"Hay varios pretendientes...".



🇧🇷🗞️Las palabras de Kylian en 'TNT Sport Brasil', en #ChiringuitoMbappé. pic.twitter.com/RASextHrxI — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 23, 2022

Bastien Aubert

Rédacteur