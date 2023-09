PSG - Mercato : Mbappé attiré au Real Madrid par une star planétaire ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Le feuilleton dure depuis deux ans mais non, Kylian Mbappé n'a pas quitté le PSG pour le Real Madrid cet été. Ce sera peut-être pour 2024 puisque l'attaquant n'a pas prolongé à Paris où il est en fin de contrat, et l'éventualité plairait beaucoup à Rafael Nadal, grand fan du Real.

Nadal : "J’accueillerais Mbappé à bras ouverts"

Sur Movistar+, le tennisman espagnol a évoqué le dossier. «Le Real Madrid a bien commencé sa saison, mais nous n’en sommes qu’au début, a-t-il glissé. Il y a des blessures importantes comme Courtois, Militao ou Vinicius. Les Madrilènes ont également fait un recrutement spectaculaire comme Bellingham, mais il serait utile d’avoir plus d’attaquants. J’accueillerais Mbappé à bras ouverts. Qui n’aime pas Mbappé ?». Et à lui d'ajouter, au sujet des rendez-vous manqués entre Mbappé et les Merengue... «Il n’a aucune obligation de venir quand nous, les fans, le lui demandons. S’il vient, je lui en serais reconnaissant, pas rancunier».

