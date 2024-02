PSG Mercato : Mbappé au Real Madrid, le président de la FFF et Deschamps donnent leurs avis

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

L’avenir de Kylian Mbappé a été évoqué ce jeudi par le président de la Fédération française de football, Philippe Diallo, au micro de RMC Sport. "Je n’ai pas d’inquiétude parce que je ne connais pas son choix définitif. J’attendrai comme beaucoup qu’il se prononce. Maintenant il a un club et je crois que le président Nasser Al-Khelaïfi est aussi présent au congrès de l’UEFA. Il est certainement bien mieux informé que moi sur la suite de la carrière de Kylian Mbappé", a-t-il glissé.

"Quel que soit le club dans lequel il évoluera, il sera avec les Bleus à l’Euro"

Avant d'ajouter... "Il a montré qu’il est un grand compétiteur et un grand professionnel. On a cette chance en équipe de France que, quel que soit le club dans lequel il évoluera, il sera avec les Bleus à l’Euro. Et pour l’équipe de France, c’est ce qui m’importe en premier lieu." Comme tous les supporters des Bleus, non ?

De son côté, et en marge du tirage au sort de la Ligue des nations, Didier Deschamps a également évoqué le cas du Parisien. Et notamment du timing quant à l'annonce de son choix. "Il est déjà arrivé que des joueurs en pleine compétition puissent signer un contrat dans un autre club. Je sais que beaucoup sont focalisés là-dessus en annonçant des choses. Il prendra la décision et elle sera communiquée quand Kylian estimera que ce sera le bon moment. Pour l’instant, son club c’est le PSG. Je n’ai pas d’attente particulière. C’est quelque chose qui vous occupe beaucoup, je veux bien le comprendre. Mais quand il sera avec nous en mars pour le rassemblement, il sera focalisé comme il l’est à chaque fois sur l’intérêt collectif et les deux matchs amicaux qu’on aura à jouer. D’ici l’Euro, peut-être que vous aurez une réponse."

