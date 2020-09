PSG – Mercato : Mbappé aurait acté son départ en 2021, le FC Barcelone le veut pour remplacer Messi !

Lors de ce Mercato estival où ses moyens limités en raison des pertes liées à la crise sanitaire, le PSG doit marcher sur des œufs pour se renforcer. Mais Leonardo n'a pas fini de s'arracher les cheveux puisque dans les mois à venir, les cas Mbappé et Neymar pourraient vite devenir très épineux à gérer.

Les deux stars du PSG arrivent en effet en fin de contrat en 2022 et si aucune prolongation n'est actée d'ici la fin de la saison, le club de la capitale n'aura d'autres choix que de vendre ses joyaux en 2021 pour ne pas les voir partir libre un an plus tard.

Mbappé, remplaçant idéal de Messi ?

Et les choses se préciseraient déjà pour Kylian Mbappé. Selon le Times, l'attaquant parisien aurait déjà informé Leonardo de son intention de quitter le PSG l'été prochain ! Sans doute la raison pour laquelle il a refusé les nombreuses propositions de prolongation de contrat qui lui ont été soumises.

Bien évidemment, les convoitises ne vont pas manquer si Mbappé se place sur le marché des transferts. Manchester United, Liverpool et bien évidemment le Real Madrid. Mais l'énorme surprise pourrait arriver du FC Barcelone. Le quotidien anglais assure en effet que le Barça aurait Mbappé dans le viseur pour pallier le départ de Messi, qui aura les mains libres pour quitter son club en 2021, ce qu'il souhaitait déjà dès cet été.