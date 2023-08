PSG - Mercato : Mbappé a fait son choix entre Paris et le Real Madrid et c'est une surprise !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

C'est une véritable bombe que vient de lâcher Sky Sports sur l'avenir de Kylian Mbappé ! D'après le média anglais, l'attaquant français, qui arrive en fin de contrat l'été prochain avec le Paris Saint-Germain, devrait prolonger de nouveau prolonger son bail avec le club de la capitale. VOIR AUSSI : CONSULTEZ LA FICHE DE KYLIAN MBAPPÉ Mbappé se rapproche d'une prolongation au PSG Le champion du monde 2018, régulièrement annoncé au Real Madrid, devrait bien rester au PSG cette saison et ne devrait pas partir libre l'été prochain. Et les discussions entre le PSG et l'ancien Monégasque pour prolonger leur aventure commune seraient en cours. Deux options seraient envisageables pour sa prolongation : une prolongation jusqu’en juin 2025 ou une prolongation long terme. Si cela se confirme, c'est un nouveau coup de massue qui s'abat sur les pensionnaires de Santiago-Bernabéu, qui rêvent de s'offrir Kylian Mbappé depuis maintenant plusieurs années. Kylian Mbappe is in contract talks with PSG 🚨pic.twitter.com/tjwVigM8r8 — Sky Sports Football (@SkyFootball) August 24, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Kylian Mbappé aurait décidé de prolonger son contrat avec le PSG et donc de snober une nouvelle fois le Real Madrid. Deux options seraient envisageables pour la prolongation de l'ancien Monégasque : une prolongation jusqu’en juin 2025 ou une prolongation long terme.

Fabien Chorlet

Rédacteur