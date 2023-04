PSG - Mercato : Mbappé connaît le choix de Messi pour son avenir et enrage déjà !

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

La connexion entre Lionel Messi (35 ans) et Kylian Mbappé (24 ans) a encore sauté aux yeux hier à Angers. Lors de la victoire du PSG en ouverture de la 32e journée de L1 (2-1), les deux stars se sont encore trouvé les yeux fermés. Cette saison, Messi et Mbappé se sont ainsi adressé 13 passes décisives en L1 (dont 6 ces deux derniers mois). L’Argentin a fait 10 passes décisives à l’attaquant français, qui lui a rendu 3 fois. C’est déjà mieux que l’an passé sur l’ensemble de la saison (11)... Malheureusement pour eux, L’Équipe explique que le départ de Messi est quasiment acté en fin de saison.

Départ déjà acté pour Messi ?

« Sauf retournement de tendance, l’Argentin ne sera plus au PSG l’an prochain et les deux stars offensives n’évolueront donc plus ensemble, avance le quotidien sportif. Messi dispose bien dans son contrat d’une option d’un an lui permettant de l’allonger jusqu’au 30 juin 2024, mais les dernières nouvelles ne vont pas dans ce sens. Le foot français va le regretter. Il y en a un autre qui va déplorer à coup sûr le départ de Messi, c’est Mbappé. »

Bastien Aubert

Rédacteur