PSG - Mercato : Mbappé doublé par un joueur du Real Madrid à Liverpool ?

Avant-hier, le journaliste italien spécialisé dans les transferts Fabrizio Romano a déclaré que Kylian Mbappé avait pris la décision de s'engager avec le Real Madrid l'été prochain, à la fin de son contrat avec le PSG. Mais on n'est plus à un rebondissement près. Une prolongation à Paris ou une autre destination est possible. Dernièrement, la presse anglaise a assuré que Liverpool avait des vues sur le natif de Bondy. VOIR AUSSI : TOUTE L’ACTUALITÉ DU REAL MADRID Liverpool a flashé sur Rodrygo Mais le site todofichajes annonce ce mercredi que les Reds auraient un autre nom que celui de Mbappé pour remplacer Mohamed Salah l'été prochain, dans le cas où l'Egyptien finirait par céder aux sirènes saoudiennes. Ce nom, c'est celui de Rodrygo. Le Brésilien a l'immense avantage d'être beaucoup moins cher, en indemnité comme en salaire, que Kylian Mbappé. Et il ne sera peut-être pas retenu par la Maison Blanche si jamais celle-ci finit par obtenir la signature du capitaine de l'équipe de France... Le calendrier du PSG pour la saison 2023-24 👀 Rodrygo, en el punto de mira de un equipo de la Premier Leaguehttps://t.co/Si1BaHwdc3 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 20, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Liverpool a retenu Mohamed Salah cet été alors que l'Arabie Saoudite faisait le forcing pour recruter l'Egyptien. Mais l'été prochain, les Reds pourraient laisser partir leur attaquant. Et plus que Kylian Mbappé, beaucoup trop cher, ils lorgneraient Rodrygo... qui pourrait souffrir de l'arrivée du joueur du PSG à Madrid !

