PSG – Mercato : Mbappé en route pour le Real Madrid, la date de son arrivée connue ?

le Parc des Princes, une forteresse devenue vulnérable

Si, jusqu'à présent, c'était surtout du côté espagnol qu'on s'enflammait sur le départ de Kylian Mbappé (PSG) au Real Madrid, un premier bruit venu de France risque d'alarmer le Qatar et Leonardo. Alors que la direction francilienne attend de la star de l'équipe de France qu'elle se positionne sur une prolongation de contrat au delà de juin 2022, l'agent de joueur Bruno Satin a lâché une bombe à l'occasion du Late Football Club.

Un accord Mbappé – Real confirmé sans l'aval du PSG

Selon ses propres échos, « Kylian Mbappé et sa famille auraient un accord avec le Real Madrid ». Un accord sous-jaccent qui ne serait un scoop pour personne et qui ne veut pas forcément dire que l'ancien Monégasque sera transféré cet été. En effet, tout dépendra de l'aval du PSG pour finaliser un tel transfert.

« Même s'il y aurait un accord de principe du côté du joueur, il ne vous échappera pas qu'il faut aussi l'accord du Paris Saint-Germain. Comme manifestement les Qataris et le Paris Saint-Germain n'ont pas décidé de se passer de Kylian Mbappé, il pourrait très bien alors au terme de son contrat et partir pour zéro. L'histoire nous a appris que si les dirigeants ou Doha ne souhaitent pas qu'un joueur s'en aille, ils le font rester jusqu'au moment où il ne leur appartient plus », a ajouté Bruno Satin. Hier soir, Josep Pedrerol a de son côté affirmé sur le plateau d'El Chiringuito que la signature de Mbappé au Real Madrid aurait lieu dans un ou deux mois maximum. Du côté de la Casa Blanca, la sérénité et l'optimisme seraient légion au sujet de ce dossier.