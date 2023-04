PSG - Mercato : Mbappé enrage, l'Eintracht a d'autres plans pour Kolo Muani

Zapping But! Football Club PSG : Neymar au PSG, faut-il dire stop ?

Mais Fabrizio Romano a calmé ses espoirs en un tweet ce samedi. D'après le journaliste italien spécialisé dans les transferts, l'Eintracht Francfort est au courant de l'intérêt du Bayern Munich et de clubs anglais pour son attaquant mais il n'acceptera pas des propositions à 60 ou 70 M€. Il faudra une "offre folle" pour convaincre le tenant de l'Europa League de céder son joueur cet été. L'idée des dirigeants allemands est de le conserver encore un an, jusqu'à l'Euro 2024, avant de le vendre. Mbappé devra convaincre l'émir de faire une "offre folle"...

Eintracht Frankfurt are aware of FC Bayern interest in Randal Kolo Muani; PL clubs are also tracking the French striker. 🔴🇫🇷 #transfers



Eintracht won't accept €60/70m for Kolo Muani as they hope to keep him for one more year and sell after Euro 2024. Crazy bid or no chance. pic.twitter.com/ISD0jJ6FWf