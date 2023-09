PSG - Mercato : Mbappé et al-Khelaïfi se sont violemment écharpés !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Le feuilleton Mbappé est remis au goût du jour. Dans son édition du jour, L’Équipe retrace le parcours chaotique de la star (24 ans) du PSG cet été, lui qui brille de mille feux cette saison après avoir été mis au placard par Luis Enrique sur ordre de sa direction. Le motif ? Refuser de prolonger un contrat arrivant à expiration en juin 2024. Le quotidien sportif revient sur un passage électrique entre Mbappé et Nasser Al-Khelaïfi le 8 août dernier, en face-à-face, au centre d’entraînement.

« ‘Tu vas voir ? Mais je vais voir quoi ? »

Dans cette entrevue très chaude, le président du PSG lance : « ‘Tu vas voir ! Tu ne rejoueras pas ! On ne cédera pas !’ Face à lui, Mbappé, du tac au tac : ‘Tu vas voir ? Mais je vais voir quoi ? Tu seras le seul président à ne pas me faire jouer !’ » Quatre jours plus tard, ils se seraient revus pendant une heure, avant le match contre le FC Lorient (0-0). Après le nul face aux Merlus, une nouvelle discussion s’ouvre, à quatre cette fois, puisque « NAK », Luis Campos et Luis Enrique s’entretiennent avec le joueur. On connaît la suite : Mbappé restera cette saison et donnera le meilleur de lui-même, comme il l’a toujours dit en public.

La une de L'Équipe du mardi 5 septembre. pic.twitter.com/3Wo9PnhL0w — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 4, 2023

Podcast Men's Up Life