PSG - Mercato : Mbappé et le FC Barcelone menacent grandement l’avenir de Messi à Paris !

Le PSG n’est plus sûr de rien avec Lionel Messi (35 ans). Entamées à l’automne, les discussions au sujet d’une prolongation ont bien avancé à l’occasion de la Coupe du monde avec une rencontre à Doha avec le père du joueur, Jorge. Si le principe de poursuivre l’aventure au moins un an de plus a été oralement évoqué, rien n’a toutefois bougé plus d’un mois plus tard.

« Pour l’instant, c’est conforme au calendrier qu’on s’était fixé, tempère-t-on dans l’entourage du PSG à L’Équipe. Il était convenu qu’on discute de tout ça après le Mondial. Il faut juste rédiger les papiers et se mettre d’accord. » Plusieurs points restent à régler, à commencer par la durée de cette prolongation et le volet pécuniaire puisque l’idée serait de repartir sur un nouveau contrat. Vu la situation économique du club (370 M€ de pertes sur la saison 2021-2022), qui impacte fortement ses possibilités sur le recrutement en raison du fair-play financier, Paris sera-t-il en mesure de proposer les mêmes conditions salariales à la « Pulga » ?