PSG - Mercato : Mbappé fait encore sa tête brûlée, Leonardo lui colle un buteur dans les pattes !

Le feuilleton Kylian Mbappé repart de plus belle. Hier, on a ainsi appris que l’attaquant du PSG n’avait pas très envie de prolonger son contrat en l’état. Dans son édition du jour, Le Parisien explique que l’intéressé a annoncé cette décision à Mauricio Pochettino avant le match de l’Euro entre la France et le Portugal.

Selon le quotidien francilien, Mbappé (22 ans) aurait été déçu de la dernière sortie médiatique de Nasser Al-Khelaïfi promettant qu’il resterait au PSG. Les relations fraîches avec Leonardo sont également au centre de sa décision. De son côté, le directeur sportif du PSG continue d’avancer ses pions au mercato et serait proche de boucler le retour de Moïse Kean cet été.

« Le PSG veut Kean autour d’un nouveau prêt avec l’inclusion d’une option d’achat, affirme Fabrizio Romano de Sky Italia. Un accord n’a pas encore été trouvé. Kean veut revenir au PSG, Leonardo attend désormais la décision de Rafael Benitez à son sujet. » Pour rappel, le coach espagnol vient d'être nommé à Everton en remplacement de Carlo Ancelotti, parti au Real Madrid.

Paris Saint-Germain want Moise Kean back and it’s only loan negotiation with buy option included, as reported one month ago. NO permanent deal bid. 🔵 #PSG



Kean wants to join PSG. Leonardo is now waiting for Everton answer - it’s up to Rafa Benitez. #EFC https://t.co/uleeL6GNr8