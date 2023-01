PSG - Mercato : Mbappé fait un nouveau geste fort en direction du Real Madrid

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Désireux de quitter le PSG au terme de la saison, en raison des promesses non tenues par ses dirigeants, Kylian Mbappé aurait repris contact avec le Real Madrid. Le média anglais The Athletic assure que les deux parties discutent dans un secret qui n'est plus si grand depuis la fin de la Coupe du monde. Du coup, tous les médias espagnols ont à nouveau le regard braqué sur l'attaquant, qui les avait tellement déçus en mai dernier en prolongeant à Paris. Et, comme au printemps dernier, ils ne manquent pas le moindre de ses gestes. Ainsi, hier soir, El Chiringuito a relayé une vidéo d'un supporter saoudien du Real Madrid, présent à une séance de dédicaces de joueurs parisiens à laquelle participait Kylian Mbappé. Le supporter en question lance un "Viens au Real Madrid, Mbappé, ce à quoi le natif de Bondy, lunettes noires sur le nez, répond d'un pouce levé sans tourner la tête. Pour l'émission espagnole, pas de doute, c'est un nouveau signe fort du Parisien. Mais ses journalistes voyaient aussi des signes un peu partout au printemps dernier... 🙄"MBAPPÉ, VUELVE A MADRID"



🐢Así ha contestado el francés: "👍" #JUGONES pic.twitter.com/7BwwRw6m8f — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 18, 2023

Pour résumer En Arabie Saoudite, où il s'apprête à disputer un match amical avec le PSG, Kylian Mbappé a été interrogé par un supporter sur une possible arrivée au Real Madrid. Il a répondu par un pouce levé, qui laisse à penser que cette hypothèse, évoquée depuis plus d'un an, lui plaît.

Raphaël Nouet

Rédacteur

