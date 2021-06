PSG - Mercato : Mbappé interpelle directement al-Khelaïfi pour son avenir

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

C'est sans doute un hasard, étant donné que l'interview de Kylian Mbappé parue ce samedi dans France Football est certainement antérieure à celle de Nasser al-Khelaïfi publiée par L'Equipe lundi dernier. Mais elle tombe pile au bon moment. Alors que le Qatari a mis un coup de pression à son jeune attaquant en jurant qu'il ne partirait pas cet été et qu'il finirait pas prolonger, le champion du monde lui répond dans FF qu'il se pose toujours des questions sur son avenir.

Mieux, dans le making of, Mbappé renvoie la balle à son président en répondant ceci à "La question que tu aimerais poser à Nasser al-Khelaïfi ?" : "C'est celle que je lui pose depuis quelque temps : "Vous prendrez quels joueurs cet été ?"". Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma, pour le moment. De quoi convaincre le rapide attaquant ?

Kylian Mbappé on a question he'd like to ask PSG President Nasser Al-Khelaifi:



"A question that I have been asking him for a little while now: "Which players will you sign this summer?"" (FF)