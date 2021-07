PSG - Mercato : Mbappé lâche un indice inattendu, coup dur pour le Real Madrid ?

Zapping But! Football Club PSG : le Parc des Princes, une forteresse devenue vulnérable

Kylian Mbappé (22 ans) est parti en vacances au soleil. Pour oublier le fiasco des Bleus à l’Euro et l’épisode raciste qui l’a escorté suite à l’élimination en 8es de finale contre la Suisse, il lui fallait bien cette petite coupure. En ce sens, un peu de réconfort lui avait déjà été destiné.

Dimanche, le Collectif Ultras Paris avait en effet déployé devant le Parc des Princes une banderole pour soutenir Mbappé face aux critiques subies après ses prestations à l’Euro. « Racisme, lynchage médiatique : soutien à K.M. », avaient écrit les ultras parisiens. Un geste de soutien qui n’a pas manqué de faire réagir le numéro 7 parisien. Sur son compte Instagram, le joueur a posté hier soir un cliché de la banderole en question en y ajoutant l’inscription « PSG Family » ainsi que deux cœurs rouge et bleu.

Ni une ni deux, la presse espagnole a interprété cette petite sortie de Mbappé comme un indice sur son avenir. Et n’y voit rien de bon pour le Real Madrid. « Ce message montre l’énorme respect et l'affection de Mbappé pour les supporters du PSG, analyse le quotidien madrilène As. Ils l’ont toujours soutenu ces dernières années. Cela est également un autre signal : qu’il parte ou qu’il reste cet été, le PSG a marqué sa carrière sportive et le joueur aura toujours le club dans le cœur. Avec ce message, Mbappé démontre que son lien avec le club de la capitale va bien au-delà des contrats et des transferts. »

[#L1🇫🇷] Kylian Mbappé réagit au message de soutien des supporters parisiens



« PSG FAMILY ❤️💙 » pic.twitter.com/XY3GoXoKXd — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) July 6, 2021