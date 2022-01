PSG - Mercato : Mbappé menacé de mort et toujours plus proche du Real Madrid ?

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Nul n’est prophète en son pays. Après l’Euro, Kylian Mbappé (23 ans) l'a appris à ses dépens pas plus tard que ce week-end. Alors que l’attaquant du PSG a défendu hier la petite Camille suite à l’insulte dont la jeune fille a été la cible sur les réseaux sociaux pour avoir demandé de rester à Paris, le champion du monde 2018 s’est lui aussi retrouvé dans le collimateur. Comme le rapporte Le Parisien, la grande fresque rendant hommage à Mbappé sur un immeuble de Bondy a été taguée samedi dernier, notamment avec une menace de mort.

« Mbappé tes mor » (Mbappé, t'es mort) a ainsi été écrit à la peinture rose sur l'oeuvre XXL. Une menace à côté de laquelle on pouvait lire une deuxième inscription : « Thomasin nique ta mère. » Les Bondynois devront voter fin janvier lors d'élections municipales partielles, sachant que l'élection de Stephen Hervé (LR) à la tête de la mairie en juin 2020 a été annulée. La campagne actuelle est tendue, notamment avec l'ancienne maire Sylvine Thomassin (PS), qui s'est plusieurs fois affichée aux côtés de Mbappé, dont elle connait bien la famille.

« Les attaques dont je suis l’objet sont déjà inacceptables et m’atteignent chaque jour en tant que femme, mère, personnalité politique, a réagi cette dernière dans un message posté sur Facebook. Mais quand on menace de mort quelqu’un qui n’a rien à voir avec la politique pour la seule raison qu’il est un de mes proches, c’est insupportable. Ces méthodes, en plus d’être lâches et médiocres, sont une nouvelle atteinte à la démocratie et démontrent le climat nauséabond entretenu par mes opposants depuis des mois. Cette fresque était un magnifique symbole, un appel à croire en ses rêves et toujours se battre pour les atteindre. Aujourd’hui, c’est aussi ce message d’espoir qui a été abîmé. » Si Thomassin a déposé plainte contre X, la presse espagnole s’est emparée du dossier Mbappé pour le rapprocher un peu plus du Real Madrid au mercato estival.

Içi la troisième fresque réalisée d'Mbappé à Bondy(93), sur une des résidences HLM des Potagers 🧐 pic.twitter.com/TFjL4nUzU9 — Mémoire2Ville (@Memoire2cite) March 21, 2020