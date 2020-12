PSG - Mercato : Mbappé met déjà des bâtons dans les roues de Pochettino

L’aventure de Thomas Tuchel au PSG s’arrête là. Le club de la capitale et le coach allemand ont trouvé un accord financier pour résilier son contrat. Depuis qu'il s'était vu annoncer son éviction par Leonardo, les avocats des deux parties discutaient des modalités d'indemnisation. Celle-ci devrait finalement s'élever à une somme comprise entre 7 et 8 M€. Le PSG, qui n'a toujours pas officialisé son départ, a privilégié une sortie rapide et souhaitait s'épargner un litige devant les tribunaux.

« Mbappé ne s’est pas adouci »

Le dernier frein à l’arrivée de Mauricio Pochettino au PSG semble donc éloigné. L’entraîneur argentin, s’il signe à Paris, pourrait tomber sur un premier os nommé Kylian Mbappé. Si le quotidien madrilène AS assure que Doha a promis à l’ancien entraîneur de Tottenham que le champion du monde allait rester au club en 2021, l’intéressé aurait été échaudé par le départ de Tuchel. Et il pourrait ne pas voir son arrivée d’un très bon œil... avant de filer à l’étranger !

« Mbappé ne s’est pas adouci, explique le journaliste Manu de Juan. Il se montre contrarié par le départ subit de Tuchel et n’a toujours pas prolongé son contrat. Son avenir s’anime une fois de plus avec intensité. Le Real Madrid est toujours à l’affût et compte toujours un espace préférentiel dans ce dossier. »