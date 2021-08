PSG - Mercato : Mbappé officialisé dès demain au Real Madrid ?

Zapping But! Football Club PSG : l'historique des blessures de Neymar

Mbappé à Madrid dès demain ? Selon les informations de Marca, le Real Madrid et le PSG vont conclure un accord pour le transfert de Kylian Mbappé. Et pour cause, le PSG devrait accepter la deuxième offre annoncée par diverses sources de 170 millions + 10 bonus si Mbappé veut bel et bien rejoindre le Real.

Le journal madrilène rapporte même que l’annonce officielle pourrait avoir lieu ce vendredi avec un déplacement d’Mbappé à Madrid avant qu’il ne rejoigne le groupe France pour préparer le match face à la Bosnie. Marca est catégorique, le transfert serait imminent !