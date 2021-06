PSG - Mercato : Mbappé parle un peu de son avenir et beaucoup de Neymar

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Le quotidien allemand Bild publie ce mardi une interview de Kylian Mbappé. Bien sûr, l'entretien a dû être réalisé avant que le champion du monde ne prenne un coup de pression de la part de Nasser al-Khelaïfi, qui a expliqué hier dans L'Equipe que non seulement son joueur ne partirait pas cet été mais qu'en plus, il allait prolonger. Pas de confirmation ou de rébellion de la part du champion du monde, donc, mais une petite phrase dans laquelle il dit être bien où il se trouve, surtout aux côtés de son grand ami Neymar.

"Je suis actuellement très heureux comme ça"

"C'est vrai, Lucas (Hernandez) m’a dit que je devais venir au Bayern Munich. Dans le football, on ne sait jamais ce qui va se passer. Mais je suis actuellement très heureux comme ça. Le Bayern est l'un des cinq plus grands clubs du monde et on ne peut qu'être admiratif de la façon dont il régénère tout le temps son équipe pour rester au sommet."

"Neymar est l’un de mes meilleurs amis. Beaucoup disent du mal de son attitude. C’est peut-être à cause de certaines scènes de la Coupe du monde. Mais je peux garantir : c’est un très bon gars, les images que beaucoup ont de lui ne sont pas vraies. Tuchel ? "Après l’Euro, je vais l’appeler pour le féliciter. C’est encore un très jeune entraîneur. Il peut devenir l’un des meilleurs entraîneurs du futur."