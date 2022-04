PSG - Mercato : Mbappé pourrait amener un chouchou dans ses valises au Real Madrid !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

La date de la présentation de Kylian Mbappé (PSG, 23 ans), s’il devait signer au Real Madrid, est déjà programmée au sein du club espagnol !

« Si Mbappé signe au Real Madrid, sa présentation est prévue fin mai, a affirmé Jose Pedrerol hier soir dans l’émission El Chiringuito. Si le Real Madrid se hisse en finale de la Ligue des champions, celle-ci sera alors au cours de la première semaine de juin. » Lors de ce même programme, un autre bombe a éclaté sur le plateau. Celle-ci a cette fois-ci été lâchée par Pipi Estrada et concerne non pas Mbappé mais son possible futur entraîneur au Real Madrid.

« Carlo Ancelotti pourrait partir même s’il gagne la Liga, a révélé le journaliste espagnol. Mauricio Pochettino serait l’élu pour le remplacer. » Depuis l’arrivée du technicien argentin sur le banc du PSG en décembre 2020, il a su tisser une vraie relation avec Mbappé.

Pour résumer S’il devait rejoindre le Real Madrid dès le mercato estival, l’attaquant tricolore Kylian Mbappé (23 ans) pourrait être rejoint très rapidement par l’un de ses chouchous dans les rangs du Paris Saint-Germain : Mauricio Pochettino.

Bastien Aubert

Rédacteur