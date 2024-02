PSG Mercato : Mbappé pousse un petit coup de gueule après la Sociedad et se rapproche d'un départ

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

En marge du huitième de finale aller de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et la Real Sociedad, remporté par les Parisiens (2-0), Fabrice Hawkins a fait le point sur le feuilleton de l'avenir de Kylian Mbappé, confirmant que la tendance serait à un départ de l'ancien Monégasque du PSG.

"Kylian Mbappé devait prendre sa décision avant le huitième de finale de la Ligue des Champions. C'est ce qu'on nous avait communiqué. Il devait la communiquer au club. Il a une forme de pression qui avait été mise ces dernières semaines pour essayer d'obtenir l'information : savoir s'il allait prolonger ou s'il allait partir ailleurs. (...) Ce n'est pas un grand secret, la tendance forte est à un départ de Mbappé du PSG", a confié le journaliste de RMC Sport.

"On aurait pu faire un peu mieux"

De son côté, le principal intéressé s'est arrêté au micro de Canal+ après la première confrontation face au Real Sociedad. Mais le champion du monde 2018 n'a pas été évoqué son avenir. Il a simplement livré son analyse du match. "En première mi-temps, on avait des difficultés à sortir du pressing. On aurait pu mettre plus de personnalité car on était en supériorité numérique dans notre camp. On aurait pu faire un peu mieux. Ça fait partie de l'apprentissage de cette équipe, on ne l'a pas payé cher. On est content de cette première étape. Le clean sheet est important. On est à la recherche de ce genre de performances. On a réussi à marquer dans des moments importants, des moments qui font mal. Au retour, ça sera important de bien sortir de la pression. Ils vont vouloir jouer car ils sont en retard. Il faudra mettre de la qualité dans les sorties de balle. On va préparer le match et faire ce qu'il faut au match retour."

