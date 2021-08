PSG – Mercato : Mbappé prêt à quitter Paris pour un autre club que le Real Madrid ?

Zapping But! Football Club PSG : l'historique des blessures de Neymar

L'avenir de Kylian Mbappé continue de faire beaucoup parler. Et encore plus ce lundi. Dans sa stratégie, le buteur du PSG n’aurait pas l’intention de parler publiquement de ses envies futures. En revanche, Mbappé devrait demander à se réunir avec Nasser Al-Khelaïfi prochainement pour qu’il négocie avec les dirigeants du Real Madrid. En Espagne, aucun doute : le champion du monde veut rejouer le club merengue.

Mais le journaliste Ian McGarry annonce de son côté, dans le podcast « The Transfer Window », que Mbappé est destiné à Liverpool et non au Real. Le spécialiste des transferts affirme que le n°7 du PSG veut jouer à Liverpool pour son admiration pour Jurgen Klopp. Et que les Reds peuvent lui garantir un bon salaire la saison prochaine, à la fin de son contrat avec le PSG...