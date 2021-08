PSG - Mercato : Mbappé refuse bien de prolonger, le Real Madrid lui offre un pont d'or !

Zapping But! Football Club PSG : l'historique des blessures de Neymar

Alors que Lionel Messi a rejoint cette semaine les rangs du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, arrivé à l'été 2018 au PSG en provenance de l'AS Monaco contre un chèque de 145 millions d'euros, serait décidé à quitter le club de la capitale pour rejoindre le Real Madrid.

Et selon les informations de ABC, l'attaquant français aurait communiqué à ses dirigeants qu'il refusait de prolonger son contrat, qui prendra fin en juin 2022. Alors qu'on apprend que la Casa Blanca serait prêt à payer 150 millions d'euros pour le recruter, c'est désormais au PSG de décider s'il veut vendre Kylian Mbappé cet été ou le perdre gratuitement l'été prochain. En cas d'arrivée libre au Real Madrid, le champion du monde 2018 devrait signer un contrat de six ans et devrait toucher un salaire annuel de 25 millions d'euros et une prime à la signature de 40 millions d'euros.

Mbappé pierde protagonismo en un PSG más que galáctico https://t.co/tPxw5F4m9m — ABC Deportes (@abc_deportes) August 12, 2021