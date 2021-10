PSG - Mercato : Mbappé refuse une offre d'un autre club que le Real Madrid

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres de la carrière de Georginio Wijnaldum

En fin de contrat en juin prochain avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé n'a toujours pas l'intention de prolonger l'aventure avec le club de la capitale et semble se diriger vers un départ libre pour le Real Madrid.

Si l'on en croit les informations du journaliste turc, Ekrem Konur, le champion du monde 2018 aurait par ailleurs reçu une offre pharaonique de Newcastle, qui vient d'être racheté par de richissimes saoudiens. L'actuel 19e de Premier League aurait proposé un salaire annuel de 50 millions d'euros à Kylian Mbappé. Une proposition que l'ancien joueur de l'AS Monaco aurait refusé.

