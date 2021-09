PSG - Mercato : Mbappé relancé par l’émir du Qatar, Messi, meilleur allié du Real Madrid ?

Zapping But! Football Club PSG : l'historique des blessures de Neymar

Cela faisait 24 heures que la presse espagnole n’avait pas évoqué l’avenir de Kylian Mbappé (PSG, 22 ans). L’attente semblait trop longue puisque Marca a brisé le silence aujourd’hui et de manière retentissante ! Le quotidien madrilène confirme que l’émir du Qatar va bel et bien proposer une prolongation à l’attaquant du PSG.

L’offre en question, qui devrait être formulée en octobre, serait de deux ans, jusqu'en juin 2024 donc, assorti d'un salaire supérieur à ce qui lui a été offert dernièrement (45 M€ net par an). Si l’information se confirme, Mbappé pourrait donc gagner plus que Lionel Messi (34 ans). L’attaquant argentin pourrait par ailleurs jouer un rôle primordial dans son avenir à en croire : David Ginola pense que le leadership incarné par « La Pulga » pourrait l’inciter à prendre la tangente.

« Dans un vestiaire, il y a beaucoup d’égo. Il y a les salaires qui sont différents, les personnalités qui sont différentes, la médiatisation qui est différente… Aujourd’hui, l’accent est mis sur Léo Messi. On a vu que Mbappé a très peu communiqué pendant la période, a rappelé l’ancienne gloire du PSG sur RMC Sport. A l’Euro, avec l’arrivée de Benzema, il n’a pas marqué de but. Va-t-il être capable d’être aussi efficace avec un garçon qui va prendre toute la lumière ? Vont-ils être capables de jouer en équipe ? Pour gagner la Ligue des champions, il faut jouer en équipe. Seuls, ce n’est pas possible. Pochettino doit arriver à fédérer le vestiaire. »

🎙️💬 "A 34 ans, Leo Messi est plus sur la fin que sur le début de sa carrière"@teamginola émet quelques doutes sur l'arrivée de l'Argentin au PSG. #rmclive pic.twitter.com/ye5XUZSu2E — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) September 7, 2021